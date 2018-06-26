إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام مستوطنين قبر يوسف بنابلس

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، إضافة إلى 17 إصابة بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام عشرات المستوطنين، فجر اليوم، قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت طواقم الهلال الأحمر إنها نقلت شابا مصابا بالرصاص الحي للمستشفى، وتعاملت مع عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق.



وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين، قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فيما أدوا صلوات تلمودية تحت حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وأصيبت الصحفية نسرين الشامي خلال تغطيتها للمواجهات قرب المخيم.



وأضافت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط القبر قبل أن تدخل الحافلات التي تقل المستوطنين.



ويشهد قبر يوسف اقتحامات شبه أسبوعية للمستوطنين الذين يقومون بأداء طقوسهم الدينية التلمودية.

يذكر أن مواطني الضفة ومدينة نابلس على وجه الخصوص باتوا يخشون من تحول المقامات وقبور الصحابة والأولياء المنتشرة في مدن وقرى الضفة إلى مزارات للمستوطنين تمهيدا لضمها كما حصل في قرارات ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح.



وقال محمد أبو شيخة إمام أحد مساجد نابلس "إن من بين الادعاءات الباطلة لليهود هو وجود قبر النبي يوسف على مشارف مدينة نابلس".. مضيفا "وجدت الحركة الصهيونية في التماثل في التسمية فرصة مواتية للادعاء بأن قبر الشيخ المسلم ( يوسف دويكات) هو قبر يوسف الصديق، هذا بالرغم من كونه أثرا إسلاميا مسجلًا لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، والمدفون في هذا القبر هو أحد المسلمين".



من جانبه، يرى الشيخ بلال أبو شاويش أنه لو كان مقام الولي المذكور هو مقام للنبي يوسف، لكان المسلمون أولى به من اليهود.