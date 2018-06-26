إعادة وجه يوليوس قيصر إلى الحياة.. ومفاجأة حول مرضه النادر

تمكن فريق من علماء الآثار الهولنديين من إعادة تجسيد وجه الزعيم الروماني ومؤسس الإمبراطورية الرومانية الغربية، يوليوس قيصر، عن طريق أحدث تكنولوجيا التصوير ثلاثية الأبعاد.



وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المتحف الوطني الهولندي للآثار عرض التمثال الجديد لوجه يوليوس قيصر، استنادًا على فكرة عالم الآثار الهولندي الشهير، توم بويجيندورب، الذي نشر كتابًا يروي فيه تفاصيل مرض قيصر النادر.



ونقلت "ديلي ميل" عن بويجيندورب قوله إن "يوليوس قيصر كان يعاني من ورم ضخم في رأسه، واعتقد أنه إما مرض نادر أو عيب خلقي".



ويعتبر يوليوس قيصر أحد أشهر الجنرالات والقادة العسكريين في التاريخ، وهو أول من أطلق على نفسه لقب إمبراطور وأسس الإمبراطورية الرومانية بعد أن أعلن نفسه حاكمًا لها عام 49 قبل الميلاد، حتى وقت اغتياله من قبل أعضاء مجلس الشيوخ عام 44 قبل الميلاد.