بونشو أول كلب إسعافات أولية في العالم.. فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مثيرًا للدهشة يوثق لحظة قيام أحد الكلاب البوليسة للإسعافات الأولية لأحد أفراد شرطة مدينة مدريد الإسبانية.



ويظهر في مقطع الفيديو الكلب "بونشو" وهو يركض نحو الشرطي الذي تظاهر بالموت لمعرفة رد فعل الكلب، ليقوم الكلب بمحاولات مستميتة لإيفاقه عن طريق القفز على صدره ومحاولة إنعاش قلبه، والتأكد من تنفسه.



ونشر الحساب الرسمي لشرطة مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع الفيديو، معلقًا عليه بالقول: "تصرف بطولي من الكلب بونشو الذي لم يتردد ولو للحظة واحدة في إنقاذ حياة الضابط وتأدية الإسعافات الأولية ببراعة".

