ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

علقة حريمي لمراهق بريطاني داخل محطة مترو.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:31 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة قيام مجموعة نسوة بضرب مراهق بريطاني يبلغ من العمر 19 عاما، في محطة مترو أنفاق ليستر سكوير بالعاصمة البريطانية لندن.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر بالشرطة قوله إن عدد اللاتي ضربن الشاب يبلغ 4، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هويتهن وإلقاء القبض عليهن، وأنهن يتعرضن للتحقيق في الوقت الراهن لكشف دوافع وملابسات الواقعة.

من جانب آخر، قال مصدر بشرطة النقل والمواصلات البريطانية لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه أثناء وصول قوات الشرطة إلى مقر الواقعة، تمت إصابة فردي أمن حاولا فك الاشتباك والقبض على النسوة.

ترشيحاتنا

واشنطن تجمد مساعداتها للسلطة الفلسطينية وترهنها بـ 4 شروط

واشنطن بوست: تركيا على مشارف الانهيار بعد فوز أردوغان

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار مأساوية لجماهير الكرة المصرية

غادة عبد الرازق: محمد جمعة بيفكرني بـ خالد صالح.. فيديو

رياضة البرلمان تكرم أبطال مصر بالألعاب الفردية بعد عودتهم

علي جمعة يكشف عن 9 كلمات داوم الصالحون على الدعاء بها

سميرة سعيد لمنتخب المغرب: كنتم فخرا لكل العرب

قادة الإمارات يهنئون أردوغان عقب الفوز بانتخابات الرئاسة

الصفقات الجديدة تنتظم فى تدريبات الزمالك

السفير الكوري بالإسماعيلية: نستثمر 400 مليون دولار في مصر

إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام مستوطنين قبر يوسف بنابلس

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

شاهد.. 30 صورة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

رئيس صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصرى.. فيديو
رستم: مصر الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء.. فيديو
غادة عبد الرازق تنهار من البكاء على الهواء..فيديو
إيهاب الخطيب يكشف موقف صلاح من الاعتزال الدولي ..فيديو
حماية المستهلك: القانون الجديد حدد ضوابط صارمة لصالح المواطن ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟