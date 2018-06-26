علقة حريمي لمراهق بريطاني داخل محطة مترو.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة قيام مجموعة نسوة بضرب مراهق بريطاني يبلغ من العمر 19 عاما، في محطة مترو أنفاق ليستر سكوير بالعاصمة البريطانية لندن.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر بالشرطة قوله إن عدد اللاتي ضربن الشاب يبلغ 4، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحديد هويتهن وإلقاء القبض عليهن، وأنهن يتعرضن للتحقيق في الوقت الراهن لكشف دوافع وملابسات الواقعة.



من جانب آخر، قال مصدر بشرطة النقل والمواصلات البريطانية لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه أثناء وصول قوات الشرطة إلى مقر الواقعة، تمت إصابة فردي أمن حاولا فك الاشتباك والقبض على النسوة.

