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أخبار البلد

ياسر جلال ومحمد رياض ضيفا معكم منى الشاذلي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:31 ص
ياسر جلال ومحمد رياض
ياسر جلال ومحمد رياض
محمد صبحي
تستضيف الاعلامية منى الشاذلي ياسر جلال ومحمد رياض في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" تعرض مساء الخميس المقبل على فضائية سي بي سي.

وخلال اللقاء يسترجع جلال ورياض ذكريات صداقتهما التى استمرت ما يزيد على الثلاثين عاما ،التي بدأت بتعارفهما فى المعهد العالى للسينما ، مع نهاية الثمانينات، ومرورا بعلاقتهما التي لم تتوقف على الزمالة الفنية وانما امتدت الى الأسرة.

وتحدث النجمان عن كواليس تصوير آخر أعمالهما مسلسل رحيم، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وحقق نجاحا كبيرا ، مشددين على أن نجاح المسلسل سببه حالة الحب التى جمعت صناع العمل.

ولأول مرة قدم جلال ورياض فاصلا غنائيا ، لأشهر الأغاني القديمة ، كشفت موهبتهما فى الغناء.

وتحدث ياسر جلال عن كواليس طفولته مع شقيقه رامز جلال ، وكيف كانا يتعاملان، مشيرا الى أن والده المخرج الراحل جلال توفيق رباهما على المحبة ، وتوقع لنجله الأكبر النجاح فى الأدوار الرومانسية.

وكشف محمد رياض بداياته فى التمثيل وكيف انتقل من دراسة العلوم الى التمثيل، وبداية شهرته فى التسعينيات من خلال ظهوره فى مسلسل "العائلة" .
ياسر جلال ومحمد رياض ضيفا معكم منى الشاذلي
ياسر جلال ومحمد رياض ضيفا معكم منى الشاذلي
ياسر جلال ومحمد رياض ضيفا معكم منى الشاذلي
ياسر جلال ومحمد رياض ضيفا معكم منى الشاذلي
ياسر جلال ومحمد رياض ضيفا معكم منى الشاذلي

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