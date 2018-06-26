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أخبار العالم

مسؤول عن أمن الحدود: الآباء المهاجرين لن يحاكموا في أمريكا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:52 ص
المهاجرون إلى أمريكا
المهاجرون إلى أمريكا - صورة أرشيفية
رويترز
واشنطن 25 يونيو حزيران (رويترز) - قال أكبر مسؤول عن أمن الحدود الأمريكية لمواقع إخبارية أمس الاثنين إن الآباء الذين يعبرون الحدود بشكل غير مشروع من المكسيك إلى الولايات المتحدة مع أطفالهم لن يحاكموا في الوقت الراهن رغم تعهد الرئيس دونالد ترامب بمواصلة سياسة "اللا تساهل" مع الهجرة غير الشرعية.

ونسبت صحيفة نيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى كيفن مكألينان رئيس وحدة الجمارك وحماية الحدود قوله إن عملاء الحدود لن يسلموا الأهالي إلى السلطات الجنائية حتى تتوصل الحكومة لحل بشأن كيفية محاكمتهم من دون فصلهم عن أطفالهم.

وواجه ترامب انتقادات دولية هذا الشهر بسبب أطفال المهاجرين الذين فصلوا عن ذويهم بعد أن أعلنت الإدارة في أبريل أنها ستحتجز وتحاكم أي شخص يلقى القبض عليه وهو يدخل بشكل غير مشروع.

وأنهى ترامب سياسة فصل الأسر يوم الأربعاء الماضي لكن لا يزال يتعين على الحكومة أن تعيد أكثر من ألفي طفل إلى ذويهم.

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