صحف الكويت: تحقيق برلماني في خروج مصر من كأس العالم.. قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله في سوريا.. أردوغان يعزز من قبضته الحديدة على تركيا بعد فوزه.. احتجاجات عارمة في إيران على الوضع الاقتصادي

تحقيق برلماني في خروج مصر من كأس العالم

الرئيس السيسي يشيد بأداء المرأة السعودية برعاية ولي العهد محمد بن سلمان

قصف إسرائيلي لمواقع حزب الله في سوريا

اعتقال الحارس الشخصي لبن لادن في ألمانيا

بومبيو يؤكد: لن نضع جدولا زمنيا لنزع نووي كوريا الشمالية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وركزت صحيفة "الجريدة" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله نائب رئيس الجمهورية العراقية أياد علاوي، حيث أكد أن مصر تدعم وحدة العراق، وتساند حكومته في القضاء على التطرف، داعيًا إلى أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة وطنيا وقويا ويمثل أبناء الشعب العراقي.



وقالت "الوطن" إن اللجنة الرياضة بمجلس النواب المصري بيانًا رسميًا، أكدت خلاله على وجود النية لفتح تحقيق في عدد من الأمور التي تخص مشاركة مصر في كأس العالم 2018، مشيرةً إلى أنها ستحقق في إقامة معسكر المنتخب بمدينة جروزني التي تبعد مسافة 5300 ميل عن مكان اقامة المباريات، إضافة إلى السماح باختراق معسكر المنتخب – قبل خوض مباراة روسيا من قبل مجموعة من الفنانين ورجال الأعمال وسط غياب تام من مسئولي بعثة المنتخب الأمر الذي أفقد اللاعبين تركيزهم خلال المباراة.



وأبرزت "الأنباء" إشادة الرئيس السيسي بما تحققه المرأة السعودية من مكتسبات في ضوء القرارات التي تعكس إرادة حقيقية في الارتقاء بالمرأة، ونقلت عنه قوله في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتابع باهتمام ما تحققه المرأة السعودية من مكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية ممثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان على تمكينها وحماية حقوقها، وكانت القرارات الأخيرة دليلا دامغا على إرادة حقيقية في الارتقاء بالمرأة ودعمها من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة، كما كانت أيضا دليلا حقيقيا على شجاعة القرار والرغبة الصادقة في التنوير والتطوير".



وقالت "الرأي" إنه وسط ترقب واهتمام كبيرين في الأوساط المصرية كافة، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيطرح برنامج حكومته أمام البرلمان قبل 4 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه التقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال ونسقا معًا في شأن تحديد الموعد لاحقًا بعد الاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وأفادت "الأنباء" بأن مصر على أعتاب الربط الكهربائي مع أوروبا، بعد تسلم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، أمس الدراسة اللازمة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال قبرص من ناسوس كوتريدس المدير التنفيذي لشركة Euro Africa Interconnector، طبقا للجدول الزمني المعد لذلك، في حضور لوانيس كاسوليدس رئيس المركز الاستراتيجي للشركة وخاريس موريتسيس سفير قبرص بالقاهرة، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء



على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن الشرطة الألمانية اعتقلت الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، والذي يدعى سامي آيه، وهو الذي أثار ضجة في أبريل الماضي، بعدما نشرت وسائل إعلام ألمانية أنه كان يحصل على استحقاقات الرعاية الاجتماعية حتى على الرغم من تصنيف أجهزة المخابرات له كتهديد محتمل.



وركزت "الجريدة" على الجولة الإقليمية التي يقوم بها الأمير ويليام، دوق كامبرديج، مشيرةً إلى أنه خلال وجوده في الأردن، تفبرنامجا للاجئين، ومؤسسة خيرية تساعد النساء، كما قام بزيارة مدينة جرش التاريخية، وأنه من المقرر أن يزور إسرائيل حيث تستمر زيارته أربعة أيام لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وستشمل الجولة زيارة للمدينة القديمة في القدس. ومن المقرر أن يتوجه غدا الأربعاء إلى رام الله حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقالت "الوطن" إن صاروخين إسرائيليين سقطا في محيط مطار دمشق الدولي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، مشيرةً إلى أن الصاورخين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار وأن القصف لم يسفر عن انفجارات ضخمة.



وتحت عنوان "إردوغان يتأهب لتكريس سلطته بصلاحيات تنفيذية غير مسبوقة"، قالت "الجريدة" إن فوز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في انتخابات الأحد الرئاسية والبرلمانية، شكل تكريسًا أكبر لسلطته، إذ تنتقل البلاد الآن من نظام برلماني إلى رئاسي تتركز فيه معظم السلطات التنفيذية بيد الرئيس بموجب استفتاء أجري العام الماضي.



من جانب آخر، ذكرت "الأنباء" أن نواب من اليمين الإسرائيلي المتطرف بالكنيست الإسرائيلي، احتجوا على تهنئة نواب عرب من داخل الكنيست للرئيس التركي، حيث قال العضو العربي في الكنيست طلب أبو عرار في قاعة الكنيست "ألف مبارك فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان على هذا الفوز العظيم رغم انوف الحاقدين، رغم من أرادوا لك الفشل فالحمد لله أولا وأخيرا".



وأفادت "الرأي" بأن البيت الأبيض دعا تركيا إلى أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية بعد فوز أردوغان، في حين قالت المتحدثة بأسم البيت الأبيض، سارة ساندرز: "على تركيا أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية ومواصلة التقدم نحو حل المسائل في العلاقات الثنائية".



وأبرزت "الأنباء" الاحتجاجات العارمة التي شهدتها طهران، أمس، ضد التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية وتردي الاقتصادي في البلاد، وتظاهر عشرات التجار أمام مبنى البرلمان ونددوا بزيادة أسعار صرف العملات الأجنبية وغلاء المعيشة.



دوليًا، نقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قوله إنه لن يضع جدولا زمنيا للمفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وذلك في تناقض مع تصريحات مسئول كبير بوزارة الدفاع الأميركية قال إن واشنطن ستقدم قريبا جدولا زمنيا إلى كوريا الشمالية "بمطالب محددة".