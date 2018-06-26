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أخبار العالم

الأمم المتحدة: الأونروا بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
أعلنت الأمم المتحدة أن المساعدات المالية الاضافية التى تلقتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتعويض عن خفض الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة الاممية لا تزال دون المطلوب، إذ إن الأونروا ما زالت بحاجة لأكثر من 200 مليون دولار لإكمال السنة.

وحذر رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ميروسلاف لايتشاك ـ حسبما افاد راديو ( سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء ـ أنه إذا لم يتم تأمين المبلغ المطلوب فإن قسما من المدارس التى تديرها الاونروا قد لا يفتح أبوابه مجددا فى أغسطس المقبل، مضيفا أن الانشطة الانسانية فى الضفة الغربية وقطاع غزة على المحك.

وتواجه الاونروا أزمة مالية حادة اثر خفض الولايات المتحدة مساهمتها فى موازنتها بمقدار 250 مليون دولار.

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