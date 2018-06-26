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أخبار العالم

سول وواشنطن تجريان محادثات لتقاسم نفقات الدفاع

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها ستعقد جولة أخرى من المفاوضات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع حول تقاسم النفقات المالية للحفاظ على تواجد القوات الأمريكية في الاراضي الكورية.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من الواضح أن الجانبين كافحا من أجل تضييق الخلافات حول الحجم الملائم لمساهمة سول المالية، ملفتة الانتباه أيضا إلى ما إذا كان القرار الأخير بتعليق التدريبات العسكرية المشتركة سيؤثر على المفاوضات أم لا.

ويخطط الحليفان لافتتاح الدورة الرابعة من محادثات اتفاق التدابير الخاصة العاشرة في مبنى الأكاديمية الدبلوماسية الكورية الوطنية في سول في وقت لاحق من اليوم وتستمر حتى غدا الاربعاء.

وعقدت الدورات السابقة في هونولولو في شهر مارس الماضي وفي جزيرة جيجو في أبريل الماضي ، وفي واشنطن الشهر الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي اتفاق التدابير الخاصة الحالي في نهاية هذا العام.

وكانت كوريا الجنوبية تقاسمت العبء المالي للحفاظ على القوات الأمريكية، المؤلفة حاليًا من حوالي 28,500 فرد منذ أوائل التسعينات.

وزاد نصيب سول إلى نحو 960 مليار وون (861 مليون دولار) في 2018 بموجب الاتفاق الأخير الذي مدته خمس سنوات من 150 مليار وون في عام 1991 .

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