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أخبار العالم

استمرار عمليات البحث عن 13 مفقودا داخل كهف في تايلاند

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
واصلت فرق الإنقاذ في تايلاند اليوم الثلاثاء عمليات البحث عن 13 شخصا مفقودين منذ نحو ثلاثة أيام داخل أحد الكهوف، وذلك بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسي للكهف الواقع شمالي البلاد.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن المفقودين هم 12 طفلا ومدربهم، مشيرة إلى أن قوات الشرطة والجيش بالإضافة إلى غواصين تابعين للبحرية التايلاندية شاركوا في عمليات البحث عن المفقودين.

يشار إلى أن هطول الأمطار بغزارة يعد من الأمور الشائعة في تايلاند خلال الفترة بين شهري مايو وأكتوبر، مع حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

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