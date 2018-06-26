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أخبار البلد

إعلان "مصر اكتشف - استثمر" يجوب المدن الروسية ..صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
انتشرت إعلانات حملة "مصر اكتشف - استثمر" في أنحاء روسيا التي دشنت منذ بداية كأس العالم وتستمر حتى إنتهائه بغرض الترويج للسياحة المصرية.

يذكر أن ظهر لوجو حملة "مصر —اكتشف واستثمر" ضمن الرعاة الرسميين لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، في كافة المؤتمرات الصحفية الخاصة بالبطولة، ومنها المؤتمر الذي عقد مع مدرب المنتخب المصري كوبر وكابتن الفريق عصام الحضري.

يذكر أن يدخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى مواجهات قوية أمام عدة فرق بالمجموعة الأولى من منافسات كأس العالم المقام بروسيا.
إعلان "مصر اكتشف - استثمر" يجوب المدن الروسية ..صور
إعلان "مصر اكتشف - استثمر" يجوب المدن الروسية ..صور
إعلان "مصر اكتشف - استثمر" يجوب المدن الروسية ..صور

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