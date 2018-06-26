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حوادث

تسمم ربة منزل نتيجة تناولها أقراص لعلاج مرض السكر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:34 ص
صورة أرشيفية - تسمم
صورة أرشيفية - تسمم
محمد امين
أصيبت ربة منزل بحالة تسمم نتيجة تناولها أقراص زائدة خاصة بمرض السكر، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقى اللواء احمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الباجور باستقبال مستشفى الباجور العام "إ . ع . ا" 45 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز مصابة حالة تسمم -ادعاء تناول شريط خافض للسكر ولا يمكن استجوابها- وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي "قسم السموم".

بالانتقال والفحص وسؤال كريمتها "م . ح . س . ا" 20 عاما حاصلة على دبلوم تجارة ومقيمة بذات العنوان أفادت بتناول والدتها بعض الأقراص الخافضة للسكر عن طريق الخطأ بقصد علاجها من مرض السكر ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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