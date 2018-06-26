أنور سلامة يطالب برحيل اتحاد الكرة بعد أزمة المنتخب بالمونديال

أكد أنور سلامة، مدرب النادي الأهلي السابق،ضرورة وضع خطة عمل واضحة للكرة المصرية من أجل تصحيح الأوضاع بعد الخروج المبكر من كأس العالم.



وأضاف سلامة،في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لابد من رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بالكامل، المجلس يعتمد على المجاملات في تعيين مدربين المنتخبات".



وتابع: "نجد دائما شوقي غريب مدربا للكثير من المنتخبات، لصداقته بهاني أبو ريدة، في الوقت الذي نجد فيه مدربين مثل بدر رجب وعلي خليل في الإمارات وقطر يقومان بتشكيل أجيال رائعة لتلك الدول".



وقال: "لابد وأن يكون هناك اعتماد على العلم وتعيين مدربين تجيد التعامل مع خطط كرة القدم وتقديم الدعم لهم".