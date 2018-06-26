الحكومة تتحمل 15% علاوة وقود يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية لميس سلامة المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مجموعة من أهم الأخبار المحلية والرياضة التي يشهدها العالم صباح اليوم، الثلاثاء.



وتصدر الفقرة الإخبارية المحلية: "الحكومة تتحمل 15% علاوة وقود عن شركات نقل البضائع التموينية، عرفات خلال جولته بالخط الثالث للمترو: افتتاح الجزء الأولى من المرحلة الرابعة فى ديسمبر المقبل، وزيرة الصحة: لن نفتتح مستشفيات جديدة بدون تجهيز طواقم طبية، مصدر بالتعليم: فتح باب التقديم للمدارس اليابانية يوليو المقبل، أول رد من وزير الرياضة بعد هزيمة المنتخب، نظافة القاهرة: تطبيق المنظومة الجديدة بالمطرية منتصف الشهر المقبل، وولى العهد الأردني يصطحب الأمير ويليام إلى جرش الأثرية".



أما الأخبار العالمية: "السفير الكوري بالإسماعيلية: نستثمر 400 مليون دولار فى مصر".

