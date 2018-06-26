إسرائيل: إنشاء ممر بحري بقبرص يخدم غزة قريبا

أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، اتفق مع رئيس قبرص على بناء ممر بحري يستخدم للأغراض التجارية لصالح قطاع غزة.



وبحسب القناة، فإن الممر البحري يسمح لمرور البضائع من خلاله تحت مراقبة إسرائيلية، كي لا تتمكن حماس من استغلاله في إدخال الأسلحة والوسائل القتالية لغزة.



وأشارت القناة العبرية، إلى أنه سيتم نقل الاقتراح إلى حماس وستكون المنح مشروطة بإعادة الأسرى الجنود والمفقودين.



ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على تحسين مستوى المعيشة في قطاع غزة إلى جانب ضخ أموال أمريكية لإعادة تأهيلها، وفق القناة العبرية.



ولفتت القناة إلى أن الحديث يدور عن مدى زمني يقل عن ثلاث أشهر.