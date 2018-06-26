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لميس سلامة: أبطال مصر بألعاب البحر المتوسط مهمشون إعلاميًا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن هناك أبطالا رياضيين لم ينالوا حظًا وفيرًا من الاهتمام الإعلامى والرياضى على الرغم من أنهم يسطرون لأنفسهم و لبلادهم أمجادا كبيرة مثل أبطال دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التى تقام فى إسبانيا.

وأضافت لميس سلامة خلال حلقتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية ا"صدى البلد"،اليوم الثلاثاء، أن بعض المواطنين غاضبون منذ أمس بسبب مباراة مصر والسعودية بعد خسارة المنتخب المصري أمام المنتخب السعودي بهدفين وودع البطولة من الدور الأول بصفر من النقاط ، معلقًة: "خلاص اللى حصل حصل نهتم بأبطالنا اللى مشرفينا فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط".

وتابعت :"للأسف الناس دى مش واخدة حقها من الإعلام على الرغم من أن هذه البطولة تجمع كل الدول المطلة على البحر المتوسط وتقام بها كل الألعاب وحقق فيها المصريون نتائج كبيرة".

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لميس سلامة: أبطال مصر بألعاب البحر المتوسط مهمشون إعلاميًا

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