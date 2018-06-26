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اقتصاد

الغرف التجارية تنظم منتدى الأعمال المصري البولندى الأحد المقبل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:58 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الأحد المقبل منتدى الأعمال المصرى البولندى بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار وKwieciński Jerzy وزير التنمية والاستثمار البولندى.

وأشار الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم إلى أنه سيشارك بالمنتدى شركات بولندية من العاملة بقطاعات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية – مواد البناء.

كما يضم المنتدى شركات عاملة في مجال استيراد الكيماويات وبخاصة الفوسفات واليوريا –  قطع غيار السيارات – الملاحة والطيران - وتصنيع وخدمات والأبحاث والتطوير.

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