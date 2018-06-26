ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مخرج بركة يفرض حالة الطوارئ داخل كواليس المسلسل

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يكثف المخرج محمود كريم عدد ساعات تصوير مسلسل "بركة" المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، حيث منع المخرج الإجازات من أجل الانتهاء منه، بعد أن تأجل عرضه أكثر من مرة، آخرها في رمضان 2018 حيث خرج من السباق الدرامي في اللحظات .

مسلسل "بركة" من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وبطولة عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبورية وإسلام جمال وأحمد حلاوة وعمر زهران.

يذكر أن عمرو سعد يعرض له حاليا فيلم "كارما" والذى يمثل عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد غياب، وهو يحتل المركز الأخير فى الإيرادات خلال موسم عيد الفطر السينمائي الحالي.

ترشيحاتنا

الإفتاء تكشف عن عمل يبسط لك الرزق في الدنيا

الرقابة الإدارية: ضبط رئيس حي الدقي لتقاضيه 250 ألف جنيه رشوة

الحكومة تتحمل 15% علاوة وقود يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

زوج نيكول سابا يوجه لها رسالة رومانسية في عيد ميلادها

فيديو جراف ..سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

صلاح الحزين.. لوحة الهزيمة بريشة عصمت داوستاشى

حدث فى مثل هذا اليوم 26 يوينو

فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط

إسرائيل: إنشاء ممر بحري بقبرص يخدم غزة قريبا

وفاة مصرية وطفليها وإصابة زوجها فى حادث سير مروع بالكويت

تحويلات مرورية بمدينة نصر لاستكمال أعمال كوبري امتداد محور المشير

رئيس الوزراء يجتمع بوزيرى الرى والزراعة لمتابعة زراعة الأرز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسكندرانية تحول مخلفات الشواطئ إلى قطع فنية.. صور

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
برشلونة يراقب ميلينكوفيتش هدف ريال مدريد
تعرف على حالة الطقس اليوم .. فيديو
فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط
رئيس صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟