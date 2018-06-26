مخرج بركة يفرض حالة الطوارئ داخل كواليس المسلسل

يكثف المخرج محمود كريم عدد ساعات تصوير مسلسل "بركة" المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، حيث منع المخرج الإجازات من أجل الانتهاء منه، بعد أن تأجل عرضه أكثر من مرة، آخرها في رمضان 2018 حيث خرج من السباق الدرامي في اللحظات .



مسلسل "بركة" من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، وبطولة عمرو سعد وهالة صدقي وكمال أبورية وإسلام جمال وأحمد حلاوة وعمر زهران.



يذكر أن عمرو سعد يعرض له حاليا فيلم "كارما" والذى يمثل عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد غياب، وهو يحتل المركز الأخير فى الإيرادات خلال موسم عيد الفطر السينمائي الحالي.