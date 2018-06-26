وزير الرياضة: أنتظر تقرير مدير المنتخب حول المشاركة بالمونديال

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كرة القدم جزء من الرياضة المصرية، ورغم توديع المنتخب الوطني منافسات كأس العالم من الدور الأول، فإن البعثة المصرية في بطولة ألعاب البحر المتوسط تحقق إنجازات كبيرة ونجحت في الفوز بـ23 ميدالية خلال 3 أيام.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أشعر بنبض الجماهير والرأي العام وأتابع كل ما يحدث في الشارع المصري بعد الخروج من المونديال".



وتابع: "تأهلنا للمونديال بعد غياب 28 عاما، ولم نكن راضيين عن الأداء".



وقال إن هناك تقريرا كاملا من مدير المنتخب سيسلمه إلى وزارة الشباب والرياضة حول مشاركة المنتخب في المونديال، من أجل دراسة الأمر، واتخاذ القرارات المناسبة".



وأضاف: "أنا وزير للشباب والرياضة وليس كرة القدم فقط، ندير كل الرياضات في مصر ونسعى لأن تكون مصر في المراكز المتقدمة، ومراقبة كل الاتحادات ومحاسباتها".