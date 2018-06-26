تأجيل انعقاد جلسات النواب للاثنين المقبل بسبب إجازة 30 يونيو

صرح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه بمناسبة اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق أول يوليو ٢٠١٨ إجازة رسمية بالدولة بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، لتصبح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢ يوليو ٢٠١٨، بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الأحد المقبل.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، قد قرر اعتبار الأحد أول يوليو المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص، بدلًا من يوم السبت 30 يونيو الجاري، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ولا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.