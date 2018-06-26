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أخبار البلد

سفيرة سلوفينيا بالقاهرة تشيد بتطوير البنية التحتية بمصر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:44 ص
تتيانا ميشكوفا سفيرة
تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
أ.ش.أ
أشادت تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة بانجازات الاقتصاد الكلي وتطويرالبنية التحتية في مصر ، معربة عن ثقتها في ديناميكية وطاقة الشباب المصري لقيادة هذا البلد نحو مستقبل مشرق .

جاء ذلك في كلمتها التي القاتها الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة العيد القومي 27 لسلوفينيا وبمناسبة الانتهاء من فترة عملها في مصر بحضور لفيف من كبار الشخصيات والدبلوماسيين والسفراء الأجانب المعتمدين لدي مصر .

وقالت إن زيارة الرئيس السلوفيني بوروت باهورعلى رأس وفد حكومي ورجال أعمال لمصر عام 2016 ،في أول زيارة رئاسية 6 ،أعطت دفعة جديدة للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلي ليوبليانا في أكتوبر 2017 ..ومن المتوقع عقد أول اجتماع للجنة العليا الاقتصادية المشتركة في القاهرة بنهاية هذا العام .

وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا من مجتمع الأعمال السلوفيني بالعمل في السوق المصري وهناك تبادل زيارات لوفود رجال أعمال بين البلدين فضلا عن مشاركة خبراء سلوفينيين في العديد من مشروعات بناء القدرات في مجالات مختلفة ..لافتة إلى أن السائحين السلوفينيين يعودون مرة أخري إلى مصر والسائحين المصريين يكتشفون سلوفينيا .

وأضافت أن هذه الزيارات المتبادلة بين الجانبين في مجالات الثقافة والاعمال والسياحة تعد من الاسهامات الهامة في دعم الوعي ي وفتح الباب نحو المزيد من الاتصالات والعمل سويا، معربة عن سعادتها بتشكيل جمعية السلوفينيين في مصر بهدف الحفاظ علي التراث السلوفيني والتواصل بين الشعبين المصري والسلوفييني .

وأعربت في ختام كلمتها عن تقديرها لمصر التي استقبلتها بدفء هي وأسرتها منذ أربع سنوات واعتبرتها بلدها الثاني وأنها تعتز بتكوينها صداقات خلال فترة اقامتها في البلاد .

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