عميد أصول المنوفية يوقع على نتائج امتحانات الفرق الأربع

اعتمد الدكتور صالح عبد الوهاب الفقي عميد الكلية بتوقيع نتيجة الفرق الأربع بالكلية في امتحانات نهاية العام الجامعي 2018/2017م.



وأصدر عميد الكلية ، تعليماته بضرورة تسليم جميع النتائج إلى الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة للمراجعة والاعتماد من الدكتور رئيس الجامعة تمهيدا لإعلانها على الطلاب خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى فور عودتها من الجامعة.



وقامت الكلية لأول مرة هذا العام منذ إنشائها بتشغيل برنامج الكنترول الآلي بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بجامعة الأزهر هذا وقد حضر توقيع النتيجة رؤساء الكنترولات ومدير عام الكلية حيث تم تسليم النتائج بعد توقيعها إلى رؤساء الكنترولات وإرسالها فورا إلى القاهرة للمراجعة والاعتماد.