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أخبار البلد

الزراعة تطرح 20 قطعة أرض للبيع في المزاد العلني في 5 محافظات .. الأحد

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:52 ص
أرض زراعية - أرشيفية
أرض زراعية - أرشيفية
جمال صلاح الدين
أعلنت وزارة الزارعة، عن طرح 20 قطعة أرض بمساحات مختلفة في 5 محافظات، للبيع في مزاد علني تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك يوم الأحد المقبل 1 يوليو المقبل، بالنادي المصري القاهري.

وقال الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه تقرر بيع عدد 8 قطع أراضي زراعية بمركز طامية الفهيمية بمحافظة الفيوم، بمساحات مختتلفة تتراوح بين 8 قيراط، و 1 فدان، حيث تحدد قيمة التأمين للمزايدة على هذه المساحات بمبلغ 20 ألف جنيه للإصلاح الزراعي، فضلاَ عن بيع عدد 10 قطع أراضي فضاء بقرية كفر عبد الخالق بمركز العدوة في محافظة المنيا، بمساحات مختلفة: 184م2، و281م2، و286م2، و 293م2، و277م2، و287م2، و302م2، و221م2، و232م2.

وأوضح أنه سيتم أيضًا بمحافظة القليوبية طرح بيع مسطح بحوض خارج الزمام القبلي بناحية النزهة التابعة لمنطقة المرج بمساحة 4 أفدنة، و 21 قيراطا، وفي محافظة الإسكندرية تقرر بيع قطعة أراض فضاء بحوض أنطونيادس نمرة 9 قسم باب شرق ترعة المحمودية بمساحة 963,85م2.

وقال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد أعلنت عن طرح كراسات الشروط للراغبين في دخول المزاد، وذلك بمقر الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالدقي، حيث سيتم إقامة جلسة المزاد الأحد المقبل بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

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