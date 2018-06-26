مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم الاستعداد حاليا لطرح حجز 120 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى فى 5 مدن جديدة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المدن التى سيطرح بها الوحدات هى: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان.



وأضاف رئيس الوزراء أن تسليم هذه الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، وسيتم تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين، تيسيرا عليهم، بينما سيتم تقسيط باقى ثمن الوحدة بنظام التمويل العقارى المقرر.



وأكد أن هناك جهودا مكثفة من الوزارة حاليا لاستكمال تسليم حاجزى الإعلانات السابقة، خاصة فى عدد من المدن التى بها أعداد كبيرة من الحاجزين، مثل 6 أكتوبر، وبدر، والعبور، و15 مايو، والتى يتم تسليم الوحدات فيها للمستحقين تباعا، حسب نسب التنفيذ، وأولويات الاستحقاق. ​



