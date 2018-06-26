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حوادث

ننشر تفاصيل سقوط رئيس حي الدقي في قبضة الرقابة الإدارية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:01 ص
المتهم رئيس حى الدقى
المتهم رئيس حى الدقى
طه جبريل
في إطار ضرباتها القوية ضد الفساد والفاسدين من أصحاب المناصب العامة بالدولة، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان، من القبض اللواء نادر السعيد رئيس حي الدقي متلبسا بتقاضي رشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية في منطقة المهندسين، تقدر قيمتها بمليوني جنيه.

وتم إلقاء القبض على رئيس حي الدقي مساء أمس، الاثنين، داخل مكتبه بعد أن فوجئ برجال الرقابة الإدارية بالقبض عليه وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة.

كما تم تفتيش مكتبه وتحريز عدد من الملفات الهامة من مكتبه.

حيث كشفت الرقابة الإدارية عن تفاصيل الواقعة، وتبين طلب وتقاضي رئيس الحي 250 ألف جنيه نقدا بالإضافة إلى وحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين قيمتها حوالي مليونى جنيه رشوة من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين، وذلك مقابل تغاضي رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وهى التى تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10  ملايين جنيه.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

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