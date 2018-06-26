شاهد.. حريق ضخم في أحد أبراج دبي

أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا ضخما اندلع في برج قيد الإنشاء من أربعين طابقا في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية.



وصرح مساعد المدير العام للدفاع المدني في دبي العميد "راشد الفلاسي" بأن رجال الإطفاء سارعوا إلى مكان الحريق وسيطروا عليه وأخمدوه، دون أن يتسبب بأي إصابات.



ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية أن فرق الدفاع المدني بدبي أخمدت حريقا اندلع ببرج قيد الإنشاء مكون من أربعين طابقًا في جميرة "فلج سيركل".



وكذلك سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق آخر في الجناح الصيني، ولم يسجل وقوع إصابات حسب الصحيفة.