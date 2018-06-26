أمن الإسكندرية يضبط 5 أسلحة و52 قضية مخدرات وهاربين من أحكام

شنت أجهزة الأمن بالإسكندرية حملة أمنية لضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام وإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.



ففي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، تم ضبط 5 قضايا سلاح ناري بدون ترخيص، عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12، و3 طبنجات 9 مم، وفرد خرطوش عيار 12، وذخائر مختلفة.



وفي مجال ضبط قضايا الاتجار فى المواد المخدرة، تم ضبط 52 قضية اتجار في المواد المخدرة، عبارة عن 18 قضية "حشيش"، بإجمالي وزن 1.660 كيلوجرام، وقضيتي اتجار في "الهيروين"، و32 قضية أقراص مخدرة بإجمالي 4810 أقراص.



أما في مجال فحص الشقق المفروشة والإيجار الجديد، فتم فحص 74 شقه مفروشة، و6 فنادق، وفحص قاطنيها بإجمالي 165 شخصا تبين أن من بينهم 20 مطلوب التنفيذ عليهم في 26 حكم حبس.



وفي سياق متصل، تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة من ضبط المدعو "س. ع"، 40 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم دائرة القسم المحكوم عليه في القضية جنايات قسم مينا البصل (مخدرات)، غيابيًا بالسجن سنة.



كما تمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم شرطة ثالث المنتزه من ضبط كل من "م. ج"، 41 عاما، مقيم منطقة خورشيد دائرة القسم، محكوم عليه في 10 أحكام حبس جزئي ومستأنف فى قضايا "تبديد"، وبلغت جملة الإحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 10 سنوات، و"ع. ا"، 43 عاما، حاصل على دبلوم صنايع مقيم محافظة البحيرة المحكوم عليه في 10 أحكام حبس جزئي ومستأنف في قضايا "تبديد"، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده الحبس لمدة 11 عاما.