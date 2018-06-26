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محافظات

وكيل صحة الشرقية يضيف مفتشين إكلينيكيين للتفتيش الصيدلي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:35 ص
صحة الشرقية
صحة الشرقية
وائل شاهين
وافق الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على النتيجة النهائية لشغل وظيفة مفتش صيدلي إكلينيكي بالمديرية بعد إنتهاء اللجنه المشكلة وفقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2015 الصادر من الادارة المركزية للصيدلة بالوزارة بشأن اختيار مفتشي الصيدلة حيث انعقدت اللجنة المكونه من الدكتور ايمان احمد صالح مدير عام الصيدلة ، والدكتور محمد احمد عبد الحي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية ، والدكتورة نهي محمد خليفة ، والدكتورة مني فاروق محمود ، والدكتورة هبة فتحي الدمرداش مفتشي الصيدلة الإكلينيكية بالادارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة .

حيث تقدم للإعلان عدد 21 صيدلي ، وانتهت اللجنه لاختيار عدد 2 مفتش صيدلي إكلينيكي للعمل بإدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية وهم الدكتورة نورا السيد السقا صيدلانية بالمديرية ، والدكتورة لبني عوض عدوي صيدلانية بمستشفي الأحرار التعليمي .

والجدير بالذكر أنها المرة الأولي التي يتم إضافة مفتشين صيدلة إكلينيكية بإدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية ويختص عملهم في التطبيق والمتابعة والتفتيش علي جميع المؤسسات الدوائية التي تقوم بتطبيق وممارسة الصيدلة الإكلينيكية ، ومراجعة التقارير والإجراءات المتحذه لضمان سلامة ومأمونية الدواء للمرضي ، والمشاركة في أعمال لجنة الدواء المركزية .

علاوة علي ذلك سيقوم قسم تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بالتوسع في تطبيق هذا المجال في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة وإعداد برامج تدريبية للصيادلة الإكلينيكية وصيادلة مركز المعلومات بالمستشفيات لنشر أسس الصيدلة الإكلينيكية .
وكيل صحة الشرقية يضيف مفتشين إكلينيكيين للتفتيش الصيدلي
وكيل صحة الشرقية يضيف مفتشين إكلينيكيين للتفتيش الصيدلي
وكيل صحة الشرقية يضيف مفتشين إكلينيكيين للتفتيش الصيدلي

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