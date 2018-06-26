القليوبية: إنزال الدفعة الثانية من زريعة الأسماك بعرب العليقات

أشرفت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدي نجاح، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخانكة، على تنزيل الدفعة الثانية من زريعة الأسماك، والتي تقدر بحوالي 100 الف اصبعية بلطي في بحيرة عرب العليقات، التي تقع على مساحة 85 فدانا، حيث كان قد تم إطلاق الدفعة الاولى بحوالى 30 ألف زريعة سمكية لتنتج أكثر من 160 طن سمك سنويا يوم السبت الماضى.



وأكد المحافظ أنه تم إعداد خطة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمحافظة لاستغلال بحيرة عرب العليقات كمربى سمكي وذلك عن طريق تنميتها بعدد 500 ألف إصبعية من أسماك العائلة البورية والبلطي النيلي والبلطي الأحمر فضلا عن استغلالها لراغبي الصيد من الهواة.



وذكر أن المشروع سوف يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحية بالمنطقة، موضحًا أن المحافظة من أهدافها استغلال البحيرة كمنطقة سياحية وأن المشروع السمكي سوف يزيد من الفرص السياحية بها.



يذكر أن وزارة الزراعة قد قامت بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية بعمل رفع مساحي وتحديد لأعماق البركة بالكامل كما تم إنشاء عدد 40 قفص سمكي بقطر 8 متر للقفص الواحد يتم استزراع القفص الواحد بعدد 8000 إصبعية بلطي للوصول بالإنتاجية الى 2 طن للقفص الواحد بإجمالي 80 طنا للدورة الواحدة.

