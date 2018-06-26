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محافظات

حملة نظافة بقرى ومدن مركز طامية بالفيوم.. صور

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:19 ص
حملة نظافة
حملة نظافة
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
قامت إدارة المرافق بمجلس مدينة طامية بمحافظة الفيوم، بحملة نظافة استهدفت مساكن الثانوية العامة ومساكن حفر الباطن وخلف المدرسة التجريبية لإزالة ورفع القمامة والمخلفات الموجودة بالشوارع بمعدات مجلس مدينة طامية، وذلك تحت إشراف االمهندس محمد سيد عيد رئيس مركز ومدينة طامية.

وخلال الحملة، تم إزالة كافة المخلفات الموجودة خلف وبجوار العمارات السكنية والمدرسة التجريبية والشوارع المحيطة بها، ورشها بالمياه حفاظا على البيئة.

صرح المهندس محمد سيد عيد رئيس مركز ومدينة طامية بأن حملات النظافة مستمرة طوال الأسبوع بجميع قرى ومدن مركز طامية، واستخدام كافة معدات الوحدات المحلية فى أعمال النظافة وازالة المخلفات.
حملة نظافة بقرى ومدن مركز طامية بالفيوم.. صور
حملة نظافة بقرى ومدن مركز طامية بالفيوم.. صور
حملة نظافة بقرى ومدن مركز طامية بالفيوم.. صور
حملة نظافة بقرى ومدن مركز طامية بالفيوم.. صور
حملة نظافة بقرى ومدن مركز طامية بالفيوم.. صور

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