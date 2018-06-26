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محافظات

الجيزة: لم نستقر على اسم المكلف بتسيير أعمال رئاسة حي الدقي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:27 ص
محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
محمد الصاحى
أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، أن محافظة الجيزة لم تستقر حتى الآن على من سيتم تكليفه لتسيير الأعمال برئاسة حي الدقي، بعد أن أصبح منصب رئيس حي الدقي شاغرًا بسبب إلقاء الرقابة الإدارية القبض على رئيس الحي بتهمة الرشوة.

وأوضح أنه من المرشح حتى الآن عدم تكليف أحد من العاملين بحي الدقي لتسيير أعمال رئيس الحي، وتكليف شخص لديه القدرة على القيادة والإدارة من خارج الحي لحين الاستقرار رسميا على رئيس حي جديد الدقي.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، وذلك لطلب وتقاضي رئيس الحي مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل احمد عبدالعزيز قيمتها حوالي ٢ مليون جنيه من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين.

وتقاضى تلك الرشوة مقابل تغاضي رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها، وهي التي تحقق أرباح بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن ١٠مليون جنيه.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

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