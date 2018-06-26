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إعلامية: محمد صلاح حارب في الملعب لإسعاد المصريين.. فيديو

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:18 ص
الإعلامية داليا أيمن
الإعلامية داليا أيمن
شيماء مجدي
أكدت الإعلامية داليا أيمن، أن من أهم الإيجابيات التي يراها المصريون فى المنتخب الوطنى الروح العالية التى يؤدى بها لاعب الكرة العالمى محمد صلاح خلال مباريات كأس العالم، على الرغم من إصابته.

وقالت "أيمن"، خلال حلقتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الثلاثاء، إن محمد صلاح كان يحارب فى الملعب من أجل تسجيل أهداف لإسعاد المصريين.

وأضافت: "ياريت كل اللاعيبة تؤدى المباريات بالروح العالية لمحمد صلاح"، مؤكدة أنه يجب أن نتعلم من الأخطاء التى وقع فيها المنتخب لكى نعالجها خلال كأس العالم 2022.

وأشارت إلى أنه يجب الاعتراف بالسلبيات التى نقوم بها حتى نستطيع تقويمها ونرى مصر فى الأفضل دائمًا.

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