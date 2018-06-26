مقتل ضابط شرطة وحارس أمن في هجوم بمدينة توياما اليابانية

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا هاجم سيارة شرطة في مدينة توياما اليابانية صباح اليوم، الثلاثاء، وطعن شرطيا حتى الموت وأطلق الرصاص على رجل قريب منه بمسدس الشرطي الذي استولى عليه.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشرطة المحلية، أن المشتبه به أصيب أيضا بجروح بالغة بعد أن أطلق شرطي آخر الرصاص عليه.



من جانبه، قال وزير شئون مجلس الوزراء الياباني يوشيههايد سوجا إن شخصين لقيا حتفهما في الهجوم وهما ضابط الشرطة الذي تعرض للطعن وحارس أمني قُتل بالرصاص من المشتبه به قرب مدرسة ابتدائية.