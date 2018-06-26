اتحاد الكرة الإماراتي: شرطة دبي تكافح ضد المخدرات

#فيديو | أشاد سعادة مروان بن غليطة، رئيس اتحاد #كرة_القدم بجهود #شرطة_دبي في تحصين الشباب من الوقوع في براثن #الإدمان، ووقاية المجتمع من آثار #المخدرات المدمرة، لافتاً إلى أهمية #الرياضية في الحفاظ على النشىء وحمايته من الانحراف.#اليوم_العالمي_لمكافحة_المخدرات pic.twitter.com/2KNtKnqXys — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 26, 2018

نشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو إشادة لمروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة بشرطة دبى، على مجهودات شرطة دبى بمكافحة الإرهاب.وقالت: "أشاد سعادة مروان بن غليطة، رئيس اتحاد #كرة_القدم بجهود #شرطة_دبي في تحصين الشباب من الوقوع في براثن #الإدمان، ووقاية المجتمع من آثار #المخدرات المدمرة، لافتًا إلى أهمية #الرياضية في الحفاظ على النشء وحمايته من الانحراف.وتحيي الدول اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وذلك في 26 من يونيو كل عام، لما لها من مخاطر جسيمة تهدد العالم، وتمثل ظاهرة تلقى مقاومة شديدة من الحكومات لمنع انتشارها، فيما تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا كبيرة في مكافحة الاتجار بالمخدرات.