سعر الدولار في البنوك اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف فسجل سعر الشراء 17.83 فى البنك المركزى مقابل 17.93 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرشا واحدا.



وسجل أعلى سعر للدولار في المصرف المتحد 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، وبلغ فى بنوك: "الشركة المصرفية العربية الدولية، التعمير والاسكان، البركة، عودة، مصر إيران للتنمية، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي 17.84 جنيه للشراء مقابل 17.94 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار فى بنكي: "المصري لتنمية الصادرات، الأهلي اليوناني بمصر" 17.83 جنيه للشراء مقابل 17.93 جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار في بنوك: "الإسكندرية، قناة السويس، التجاري الدولي، كريدي أجريكول، القاهرة " 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى بنوك: "الأهلي المصري، والزراعي المصري، ومصر" 17.78 جنيه للشراء، مقابل 17.88 جنيه للبيع.

