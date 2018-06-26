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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يثمن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
أ.ش.أ
ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن الذي أطلقه اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأعرب السلمي، في تصريح صحفي، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية لهذه المبادرة النوعية والإنسانية لحفظ أرواح المدنيين اليمنيين من مخاطر الألغام المحرمة دوليًا التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الأراضي اليمنية.

كان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد أعلن أمس عن تفاصيل المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، لإزالة الألغام بكافة أشكالها وصورها التي زرعتها الميليشيات المسلحة بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية، والذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية ويهدف إلى مساعدة الشعب اليمني في التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام، وتمكينه لتحمل المسؤولية على المدى الطويل.

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