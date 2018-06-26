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كأس العالم

إشبيلية ينافس أندية إيطاليا على ضم فيدال مدافع برشلونة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:34 م
ارتو فيدل
ارتو فيدل
أ.ش.أ
ذكر موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي، اليوم الثلاثاء أن نادي إشبيلية الإسباني دخل في سباق التعاقد مع أليكس فيدال ظهير أيمن برشلونة، مشيرا إلى أن النادي يواجه منافسة مع أندية إيطاليا، التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

وأضاف أن إنتر ميلان يبحث عن التعاقد مع ظهير أيمن بعد انتهاء فترة إعارة جواو كانسيلو واقترابه من الانضمام إلى يوفنتوس، مشيرا إلى أن وكيل اللاعب تم رصده في مدينة ميلانو خلال الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن نادي نابولي، أيضًا أحد المهتمين بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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