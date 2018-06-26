ننشر نموذج إجابة أحياء الثانوية العامة..صور

تشهد الآن صفحات معلمي مادة الأحياء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عملية تداولًا لصور نموج الاجابة الرسمي لإمتحان مادة أحياء الثانوية العامة ، التي امتحنها طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الماضي الموافق 24 يونيو 2018 .



وقد بلغ عدد الطلاب الممتحنين لهذه المادة (249.608) طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وكان الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، قد أعلن أنه قد تم التنبيه على جميع مشرفي تقدير مادة الأحياء بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية؛ والاعتداد في أعمال التقدير بما ورد في نموذج الإجابة، الذي وضعته الهيئة الفنية واضعي الامتحان وعدم إجراء أي تعديلات به.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور نموذج الاجابة المتداول ..