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أخبار العالم

ارتفاع تكلفة تأمين ديون البحرين لمستوى قياسي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
رويترز
قفزت تكلفة تأمين الانكشاف على الديون السيادية للبحرين إلى مستوى قياسي مرتفع اليوم الثلاثاء وانخفضت السندات الدولارية السيادية إلى مستويات قياسية متدنية مع تخوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على تفادي أزمة تمويل.

وضعف الدينار البحريني أيضا في الأسواق الآجلة أمام الدولار حيث ارتفعت عقود العملة الأمريكية أمام البحرينية لأجل عام إلى 407.6 نقطة وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2016. وشأنه شأن سائر العملات الخليجية فإن سعر صرف الدينار مربوط بالدولار.

وزادت عقود مقايضة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 543 نقطة أساس وفقا لبيانات من آي.اتش.إس ماركت، مرتفعة بذلك سبع نقاط أساس عن إغلاق أمس الاثنين ومسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتراجعت السندات الدولارية السيادية للبحرين استحقاق 2023 بواقع 0.9 سنت إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 87.44 سنت وفقا لبيانات تومسون رويترز ونزلت سندات 2044 بمقدار 0.6 سنت إلى 68.9 سنت.

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