صباح البلد يقدم تقريرا عن الهلال الأحمر..فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" للإعلاميتين لميس سلامة وداليا أيمن المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مفصلًا عن جمعية الهلال الأحمر وتطوير دم البنك الذى تكلف مبلغ 10 ملايين جنيه.



وتتجاوز جمعية الهلال الأحمر القرن بوجودها فى مصر، حيثُ تم إنشاؤها 1912 فى فترة الاحتلال الإنجليزى فى مصر.



وتعد جميع أعمالها تطوعية وخدمية ومن أهم الفئات التي تهتم بها جمعية الهلال الأحمر المستضعفين وتسعى الجمعية إلى توفير حياة كريمة أفضل من خلال عمل مشاريع إنتاجية خاصة بهم .

