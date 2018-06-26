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حوادث

4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة على قطعة أرض بوادي النطرون

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:35 ص
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
أحمد عبد العزيز
استقبل المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية اليوم، الثلاثاء، 4 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية "سينا"، بمنطقة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة بسبب النزاع على قطعة أرض.

كان قسم شرطة العطارين من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول كل من "س ج"، 40 عاما، مصاب برش خرطوش بالقدمين، وشقيقيه "غ. ج"، 27 عاما، مصاب برش خرطوش باليدين، و"ح. ج"، 40 عاما، مصاب باشتباه كسر وجرح قطعي باليد اليسرى، و"ع. ظ"، 47 عاما، مصاب برش خرطوش بالساقين، (محولين من مستشفى وادي النطرون العام)، جميعهم مقيمون قرية سيدنا سليمان - مركز غرب النوبارية محافظة البحيرة.

بسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وآخرين من عائلة أبو دومة بسبب النزاع على قطعة أرض بدائرة مركز وادي النطرون قاموا على أثرها بالتعدي عليهم بالضرب بسلاح ناري خرطوش، ما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.

وتحرر المحضر أحوال القسم، وجار إرساله لمركز وادي النطرون بأمن البحيرة للاختصاص.

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