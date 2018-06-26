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منوعات

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات لأسر شهداء حضرموت

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
شيرين عادل
نشر الحساب الرسمي لوكالة أنباء الإمارات فيديو عبر موقع "تويتر" تفاصيل توزيع الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات على أسر الشهداء بوادى حضرموت، وذلك ضمن حملة "عام زايد" الذي يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الشعب اليمني.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الشعب اليمني، والوقوف إلى جانب الأشقاء في اليمن من خلال توزيع هذه المساعدات التي يتواصل زخمها يومًا بعد يوم من "إمارات الخير والعطاء"، التي تصل قوافلها إلى مختلف مناطق حضرموت والمحافظات المحررة.

وقد زار فريق الهلال عددا من أسر الشهداء والجرحى، وتفقد أحوالهم وقدم لهم المساعدات الغذائية لإدخال السرور على قلوبهم، أعرب أهالي الشهداء في مديرية تريم عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية واللمسة الحانية التي تأتي استمرارا لنهج الإمارات الإنساني.

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