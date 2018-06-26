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كأس العالم

طائرة المنتخب تقلع من مطار روسيا في طريقها للقاهرة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي و نور عادل
أقلعت منذ قليل، طائرة مصر للطيران التي تنقل بعثة المنتخب الوطني من فولجوجراد الروسية، في طريقها إلى القاهرة، عقب خروجها من مونديال كأس العالم المقام حاليا بروسيا.

وقالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، أنه من المقرر أن تصل رحلة الشركة رقم 3081، التي تقل المنتخب إلى القاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة.

يذكر أن المنتخب الوطني خرج من الأدوار الأولى لكأس العالم، بالخسارة بهدف نظيف أمام منتخب الأوروجواي في المباراة الأولى، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب روسيا في المباراة الثانية له، ثم الخسارة في المباراة الثالثة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام منتخب السعودية.

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