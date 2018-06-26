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كأس العالم

كأس العالم.. تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:17 ص
شعار مونديال روسيا
شعار مونديال روسيا
عمرو الحلوانى
تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات الخاص بالمجموعة الثالثة والرابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة على الملاعب الروسية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.

وتشهد لقاءات اليوم إقامة 4 مباريات قوية، حيث تنطلق مواجهات اليوم بلقاء يجمع كلا من فرنسا والدنمارك بملعب كومبليكس لوزنيكي فى تمام الساعة الرابعة مساء ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وفى الوقت ذاته يلتقى أستراليا وبيرو بملعب فيشت الأوليمبي.

وفى الثامنة مساء، يدخل المنتخب الأرجنتينى فى مواجهة صعبة أمام نيجيريا بملعب كريستوفسكي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وفى الوقت ذاته أيضا يلتقى المنتخب الكرواتى مع أيسلندا بملعب روستوف.

ومن المقرر أن تذاع المباريات الأربع عبر قنوات bein sports max.

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