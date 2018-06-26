ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شكرى يتوجه لـ نواكشوط للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الإفريقي

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:27 ص
الوزير سامح شكري
الوزير سامح شكري
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية غدا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية (33) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقده يومي 28 و29 يونيو 2018، تمهيدا لانعقاد الدورة العادية (31) لقمة الاتحاد الأفريقي يومي الأول والثاني من يوليو 2018.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المشاركة المصرية في القمة الأفريقية والاجتماعات التمهيدية لها، تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في يناير ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن القمة الحالية ماتزال تتبنى موضوع مكافحة الفساد كشعار لها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اجتماعات المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية المقبلة من المنتظر أن تركز على عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي من أجل زيادة فعالية مؤسساته وهياكله المختلفة، ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وقضايا الاندماج الإفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد إنتهائها في عام 2020، وتقارير لجنة الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والبرلمان الإفريقي، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات المالية الأخرى مثل ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وجدول الأنصبة الجديد الخاص بمساهمة الدول الأعضاء في الميزانية خلال الأعوام 2019 – 2021.

وفيما يتعلق بالموضوعات السياسية التي سوف تتناولها القمة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن القمة سوف تبحث الوضع في جنوب السودان خلال اجتماع مجلس السلم والأمن على المستوى الوزاري يوم 27 يونيو، وكذلك الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وقضايا الأمن والهجرة في أفريقيا خلال اجتماع المجلس على مستوى القمة يوم 30 يونيو. كما يعتزم وزير الخارجية عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تنسيق المواقف تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار مصر لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو ما يمثل تتويجا للجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لاستعادة الدور المصري الفاعل في أفريقيا، الأمر الذي برهنت عليه استضافة مصر خلال الأعوام الماضية للعديد من الفعاليات والقمم الأفريقية، فضلا عن قرب استضافتها خلال الأشهر المقبلة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، والمعرض التجاري الأفريقي الأول خلال الفترة من 11 – 17 ديسمبر 2018 بالقاهرة.

ترشيحاتنا

طارق توفيق: عرض آثار توت عنخ آمون لأول مرة بالمتحف الكبير

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر وبرج نيكول سابا

الحكومة تتحمل 15% علاوة وقود يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

هذا ما قاله الأمير بن سلمان عقب فوز أردوغان

أيسلندا تحتاج لمعجزة أمام كرواتيا للتأهل لدور الـ16 بالمونديال

الخليل كوميدي ينشر صورة حفل زفافه

حيلة رائعة تخلصك من انسداد الأنف سريعا

اليوم.. عودة بعثة منتخب مصر من روسيا

الإفتاء تكشف عن عمل يبسط لك الرزق في الدنيا

أمين الفتوى: إعفاء اللحية واجبة عند جمهور الفقهاء.. فيديو

فرج عامر يشن هجوما ناريا على هيكتور كوبر

أول قرار إسرائيلي ضد تركيا بعد فوز أردوغان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسكندرانية تحول مخلفات الشواطئ إلى قطع فنية.. صور

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

المسماري: تسليم حقول الهلال للمؤسسة الوطنية للنفط.. فيديو
طارق توفيق: عرض آثار توت عنخ آمون لأول مرة بالمتحف الكبير
طارق توفيق: وضع الآثار في فتارين حديثة لإطالة عمرها.. فيديو
تفاصيل عن الأسرة الجنائزية للملك توت عنخ آمون.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟