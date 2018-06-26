هل مقوى الأظافر يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إليه، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.



جاء ذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء، فى إجابته على سؤال « هل مقوى الأظافر يبطل الوضوء؟»، قائلًا إن كل ما يمنع وصول الماء الى أصل الأظافر لا يصح الوضوء مع وجوده، ولكن هناك أشياء أخرى توضع على الأظافر لون فقط كالحناء وهذه لا تمنع وصول الماء الى الأظافر لأن اللون ليس مادة.



وتابع قائلًا: "إذا كانت هناك مادة موجودة على اليد أو على الأظافر وتزال فلابد من إزالتها عند الوضوء وإن كان لون فقط فاللون لا يمنع من صحة الوضوء".

