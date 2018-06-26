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محافظات

بدء أعمال القوافل البيطرية بـ17 قرية فقيرة بالمنيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:21 ص
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
أيمن رياض
بدأت إدارة الرعاية والعلاج بمديرية الطب البيطري بالمنيا، تنفيذ عدد من القوافل البيطرية المجانية بالقرى ذات الأولوية والأكثر احتياجًا، حيث تستمر القوافل حتى 30 من شهر يوليو القادم، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 30 ألف جنيه مقدمة من حساب صندوق خدمات المحافظة.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن تنظيم هذه القوافل البيطرية يأتى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن القوافل يتم تنظيمها وفقًا لبرنامج زمني محدد لتشمل 17 قرية موزعة على مستوى جميع مراكز المحافظة منها قرية دهروط بمغاغة، (ابشاق، بنى صامت) ببني مزار، (عطف حيدر، برمشا) بالعدوة، و(ابوان، بردنوها) بمطاى، (القمادير، سمالوط البلد) بسمالوط، (الخيارى، جريس) بابوقرقاص، (زهرة، ادمو) بالمنيا، (عزب البرج، دلجا) بديرمواس، و(قلبا، الاشمونين) بملوى.

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