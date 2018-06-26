حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية بالغربية

شنت مديرية التموين حملات لمراقبة الأسواق بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف سامح هنداوي، سعيا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تبين عدم وجود أى أزمات فى المواد الغذائية وكذا توافر المواد البترولية بمحطات الوقود.



وأسفرت الحملة عن ضبط 105 شيكارة سماد يوريا مدعم أسمدة محظور تداولها وضبط 8 اسطوانات غاز منزلى للبيع بأزيد من السعر الرسمى، كما تم ضبط 140 لتر سولار تجميع مواد بترولية وضبط أيضا أكثر من ألف عبوة شاى وسمن وزيت وعطارة ولب سوبر وأكياس سحلب وعلب جبنه وأيضا منتجات الدواجن المجمدة منتهية الصلاحية.



جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية المستمرة للمسئولين بمتابعة الحالة التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية بالاسعار المناسبه وكذلك متابعة أيضا المواد البترولية بمحطات الوقود .



كما أسفرت الحملة عن ضبط 14 اسطوانة غاز منزلى بما يعرف بتجميع اسطوانات الغاز، وبالمرور على المخابز تم ضبط 17 حاله نقص وزن و2 تصرف بـ9 شيكارة دقيق بلدى و10 عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات الغاز وكذا ضبط بيع مواد بترولية بأزيد من التسعيرة، فضلا عن مستودعات لم تقوم بمزاولة نشاط المستودعات.. وتم عمل محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات التموينية لضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين وبالاسعار المناسبه وكذا عدم الاحتكار والتلاعب بالاسعار والحفاظ على صحة المواطنين.