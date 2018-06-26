ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية بالغربية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:34 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
أحمد على
شنت مديرية التموين حملات لمراقبة الأسواق بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف سامح هنداوي، سعيا في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث تبين عدم وجود أى أزمات فى المواد الغذائية وكذا توافر المواد البترولية بمحطات الوقود.

وأسفرت الحملة عن ضبط 105 شيكارة سماد يوريا مدعم أسمدة محظور تداولها وضبط 8 اسطوانات غاز منزلى للبيع بأزيد من السعر الرسمى، كما تم ضبط 140 لتر سولار تجميع مواد بترولية وضبط أيضا أكثر من ألف عبوة شاى وسمن وزيت وعطارة ولب سوبر وأكياس سحلب وعلب جبنه وأيضا منتجات الدواجن المجمدة منتهية الصلاحية.

جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية المستمرة للمسئولين بمتابعة الحالة التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للوقوف على مدى توافر السلع الغذائية بالاسعار المناسبه وكذلك متابعة أيضا المواد البترولية بمحطات الوقود .

كما أسفرت الحملة عن ضبط 14 اسطوانة غاز منزلى بما يعرف بتجميع اسطوانات الغاز، وبالمرور على المخابز تم ضبط 17 حاله نقص وزن و2 تصرف بـ9 شيكارة دقيق بلدى و10 عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات الغاز وكذا ضبط بيع مواد بترولية بأزيد من التسعيرة، فضلا عن مستودعات لم تقوم بمزاولة نشاط المستودعات.. وتم عمل محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات التموينية لضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين وبالاسعار المناسبه وكذا عدم الاحتكار والتلاعب بالاسعار والحفاظ على صحة المواطنين.

ترشيحاتنا

بوتين يصدر قرارًا مهما بشأن الأجانب وراغبي العمل في روسيا

مصرع طيارين باكستانيين جراء تحطم طائرة عسكرية

أيسلندا تصطدم بكرواتيا في مهمة البحث عن كتابة التاريخ

تحطم طائرة مقاتلة أثناء هبوطها في مطار بمدينة بيشاور الباكستانية

وفاة مصرية وطفليها وإصابة زوجها فى حادث سير مروع بالكويت

أمين الفتوى يحذر الفتيات من 5 أنواع من البنطلونات.. فيديو

طارق توفيق: عرض آثار توت عنخ آمون لأول مرة بالمتحف الكبير

إسكندرانية تحول مخلفات الشواطئ إلى قطع فنية.. صور

أمين الفتوى يوضح كفارة سب الدين.. فيديو

أنور سلامة يطالب برحيل اتحاد الكرة بعد أزمة المنتخب بالمونديال

المصري للشوالي: فوزي شارك في مونديال 1934 ممثلا لنادينا

أمين الفتوى: إعفاء اللحية واجبة عند جمهور الفقهاء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسكندرانية تحول مخلفات الشواطئ إلى قطع فنية.. صور

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

المسماري: تسليم حقول الهلال للمؤسسة الوطنية للنفط.. فيديو
طارق توفيق: عرض آثار توت عنخ آمون لأول مرة بالمتحف الكبير
طارق توفيق: وضع الآثار في فتارين حديثة لإطالة عمرها.. فيديو
تفاصيل عن الأسرة الجنائزية للملك توت عنخ آمون.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟