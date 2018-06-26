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كأس العالم

وصول جثمان عبد الرحيم محمد لمسجد الحامدية الشاذلية

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
محمد بدران - عدسة : عمرو سيد
وصل منذ قليل، جثمان عبد الرحيم محمد، نجم الزمالك السابق، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك لتشييعه، ومن المنتظر أن تتم الصلاة عليه ثم دفنه بمقابر الأسرة.

وتعرض عبد الرحيم محمد لأزمة قلبية حادة، أمس، الاثنين، أثناء وجوده بمبنى الإذاعة والتليفزيون لتحليل مباراة منتخب مصر أمام منتخب السعودية، وتم نقله لمستشفى قصر العينى الفرنساوى مصابًا بتوقف فى عضلة القلب، وحاول طاقم طبى على أعلى مستوى إنعاش عضلة القلب، وإنقاذ الموقف، دون جدوى.

وكان مشوار المنتخب المصري انتهى في كأس العالم 2018 بروسيا بخسارة ثلاثة مبارايات هي أوروجواي وروسيا والسعودية.

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