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قبيل رئاستها للاتحاد الأفريقي العام المقبل.. مصر تشارك بقوة في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية.. الوضع في جنوب السودان ومنطقة الساحل والصحراء أبرز الموضوعات المطروحة على المجلس

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:31 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال مشاركته في قمة أفريقية سابقة
محمد وديع
  • المتحدث باسم الخارجية:
  • وزير الخارجية يتوجه غدا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط
  • اجتماعات المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية المقبلة تركز على الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي
  • رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 تمثل تتويجا للجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، غدا، الأربعاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية 33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقده يومي 28 و29 يونيو 2018، تمهيدا لانعقاد الدورة العادية 31 لقمة الاتحاد الأفريقي يومي الأول والثاني من يوليو 2018.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المشاركة المصرية في القمة الأفريقية والاجتماعات التمهيدية لها، تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، لا سيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في يناير ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن القمة الحالية لاتزال تتبنى موضوع مكافحة الفساد كشعار لها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اجتماعات المجلس التنفيذي والقمة الأفريقية المقبلة من المنتظر أن تركز على عملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي من أجل زيادة فعالية مؤسساته وهياكله المختلفة، ومناقشة تطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وقضايا الاندماج الأفريقي، ومستقبل اتفاقية كوتونو للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهائها في عام 2020، وتقارير لجنة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد، والبرلمان الأفريقي، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات المالية الأخرى مثل ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2019، وجدول الأنصبة الجديد الخاص بمساهمة الدول الأعضاء في الميزانية خلال الأعوام 2019 – 2021.

وفيما يتعلق بالموضوعات السياسية التي سوف تتناولها القمة، نوه المتحدث باسم الخارجية بأن القمة سوف تبحث الوضع في جنوب السودان خلال اجتماع مجلس السلم والأمن على المستوى الوزاري يوم 27 يونيو، وكذلك الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وقضايا الأمن والهجرة في أفريقيا خلال اجتماع المجلس على مستوى القمة يوم 30 يونيو.

كما يعتزم وزير الخارجية عقد لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن تنسيق المواقف تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو ما يمثل تتويجا للجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لاستعادة الدور المصري الفاعل في أفريقيا، الأمر الذي برهنت عليه استضافة مصر خلال الأعوام الماضية للعديد من الفعاليات والقمم الأفريقية، فضلا عن قرب استضافتها خلال الأشهر المقبلة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا خلال الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، والمعرض التجاري الأفريقي الأول خلال الفترة من 11 – 17 ديسمبر 2018 بالقاهرة.

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